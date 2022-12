Русия разменя баскетболистката Бритни Грайнър за тарфиканта на оръжия Виктор Бут

Американската баскетболна звезда Бртини Грайнър ще бъде освободена от Москва, пише Би Би Си.

Русия и САЩ са постигнали споразумение спортистката да бъде заменена срещу оръжейния търговец Виктор Бут, който излежава присъда в американски затвор.

Изпращат баскетболистката Бритни Грайнър в най-суровия тип руски затвор за жени

Грайнър бе задържана в Русия през февруари по обвинения, свързани с наркотици. Тя бе осъдена на девет години затвор, след като бе задържана на московското летище с минимално количество масло от канабис.

От няколко месеца текат преговори с Вашингтон за размяна на баскетболистката с прословутия руски трафикант на оръжия Виктор Бут, който през 2012 г. бе осъден на 25 години затвор.

Бритни Грайнър е считана за най-добрата съвременна баскетболистка в света и една от най-добрите в историята на спорта.

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в лично обяви прибирането на Грайнър с пост в Туитър, като написа, че е разговарял с нея, че е в безопасност и пътува към родината си със самолет.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT