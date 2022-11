Стрелба в мол в Русия, има жертви

Стрелба в мол в южния руски град Кримск. Информацията съобщиха руски държавни медии, цитирани от "Дейли мейл".

Загинали са четирима души, в това число и стрелецът, посочва ТАСС, предава Нова телевизия.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда мъж, който стреля безразборно с пистолет докато се придвижда сред колите на паркинга в търговския център.

Стрелба в училище в Русия, има много жертви

Кримск е малък град в южния руски регион Краснодар, разположен на Кримския полуостров, който Москва анексира през 2014 година.

18+ In the Krasnodar Territory (Krymsk), a man began to shoot at people near the shopping center according to preliminary information, he killed one person and committed suicide. pic.twitter.com/GT0OpHzgM5