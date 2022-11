Русия отне гражданството на екоактивист и семейството му

Руски съд лиши от гражданство екоактивиста Аршак Макичян, който се противопоставя и на войната в Украйна. Мачикян живее в изгнание и някога беше известен със самостоятелните си протести в Москва, предаде Асошиейтед прес.

Освен това съдът отне руските паспорти и на баща му, който живее в Русия, както и на двамата му братя. Четиримата мъже не са граждани на други страни, предава БТА.

Макичян е сподвижник на шведската екоактивистка Грета Тунберг, която в момента живее в Берлин. Името му нашумя в медиите през 2019 г., след като протестира сам в продължение на месеци на московския площад "Пушкин".

В последно време той често се изказваше срещу руската инвазия в Украйна.

Днешното решение на съда бе оповестено, след като миналата седмица магистратите прецениха, че през 2004 г. Макичян и роднините му са предоставили фалшива информация при кандидатстването си за руски паспорти. По това време Макичян е бил на 10 години.

Адвокатката му Олга Подопелова категорично отрече обвиненията, че клиентът ѝ и семейството му са подвели руските власти. Тя заяви, че Русия е използвала допуснати в миналото процедурни грешки, за да лиши четиримата мъже от гражданство.

В интервю за АП Подопелова определи решението на съда като отмъщение за политическата активност на Макичян. Тя призова за международна помощ и каза, че ще обжалва.

