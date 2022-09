Западът осъди планираните от Москва референдуми в Украйна

Западни лидери осъдиха плановете на Москва за организирането на референдуми в украински области за присъединяване към Русия. Съединените щати, Франция и Германия обявиха, че няма признаят резултатите от допитването.

Темата беше сред водещите по време на на Общото събрание на ООН, предава БНТ.

Западът обяви, че няма да признае резултатите от насрочените между 23 и 25 септември референдуми в Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за присъединяване към Русия. Четирите области представляват 15% от територията на Украйна или площ приблизително с размерите на Унгария, изчислява Ройтерс.

Пред Общото събрание на ООН германският канцлер Олаф Шолц определи плановете на Москва като неприемливи и фиктивни, афренският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на ги нарече пародия на демокрацията.

"Путин ще се откаже от войната и имперските си амбиции, ако осъзнае, че не може да спечели тази война. Той унищожава не само Украйна, но и своята страна. Затова не можем да приемем мир, диктуван от Русия и ето защо Украйна трябва да бъде способна да отблъсне руската атака", заяви канцлерът на Германия Олаф Шолц.

Владимир Путин обяви частична мобилизация в Русия

"От 24 февруари сме свидетели на връщане на империализма и колониите. Франция отхвърля това", каза френският президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на.

Европейският първи дипломат Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа заяви, че ЕС ще обмисли допълнителни мерки срещу Русия, ако гласуванията се състоят.

Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан също потвърди, че САЩ никога няма да признаят организираните от Русия псевдореферендуми.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг написа в Туитър, че фалшивите, по думите му, допитвания не са легитимни и това е поредна ескалация във войната на Путин.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy