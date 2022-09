Почина руският космонавт Валерий Поляков

Руският космонавт Валерий Поляковпочина на 80-годишна възраст, съобщава Роскосмос.

Той е поставил световен рекорд за най-дълъг престой в Космоса, припомня "Дарик".

Поляков прекара рекордните 437 дни и 18 часа на борда на космическата станция "Мир" от януари 1994 г. до март 1995 г.

С това си постижение той печели званието „Герой на Русия“.

Hero of the Soviet Union and Hero of Russia cosmonaut Valery Polyakov died at the 81st year of life.



Polyakov is a record holder in space flight duration. In 1994-1995, he spent 438 days at the Mir station. #russia #mostshared pic.twitter.com/B2DatRX8vk