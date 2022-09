Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е пристигна на посещение в Киев днес.

В Туитър тя е публикувала своя снимка на жп гарата в Киев и уточнява, че е за трети път в Украйна от началото на войната на 24 февруари т.г.

Фон дер Лайен уточнява в поста, че ще обсъди с президента Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога и с премиера Денис Шмигал сближаването на икономиките и народите на ЕС и Украйна, докато страната напредват към членство в общността.

