Севернокорейските войници са използвани като „човешки детектори за мини“ във войната на Путин срещу Украйна. Войските на Ким Чен Ун разгръщат поход на смъртта на бойното поле, докато не бъдат взривени един след друг – с 4000 изгубени в месомелачката на Курск, съобщава Daily mail.

За кървавата месомелачка свидетелства подполковник с псевдоним „Леопард“ от украинския 33-ти батальон „Големи котки“, който разкрива, че животът им струва малко за техните висши служители.

„Севернокорейците имат стратегия за „месомелачка“. Там, където украинците използват превозно средство за разминиране, те просто използват хора“, каза той пред Times .

„Те просто вървят в колона, на три-четири метра един от друг, ако някой бъде взривен, тогава медиците отиват да приберат мъртвите, тълпата продължава един след друг. Така минават през минни полета.

Зеленски: Севернокорейците са оставени без защита от руснаците и търпят тежи загуби

Леопард каза, че войниците, изпратени от Ким Чен Ун, често отказват да бъдат хванати живи, предпочитайки да бъдат убити в битка или просто да избягат, докато командирите им стоят без да се притесняват.

САЩ изчисляват, че 12 000 севернокорейски войници са изпратени да се бият за Русия - около 4 000 от които вече са убити на бойното поле, според украинския президент Володимир Зеленски.

Кадри с дрон, заснети през декември, показват руската тактика за месомелачка в действие, като две дузини севернокорейски войници се виждат бавно да тичат към украинската фронтова линия на групи през открито пространство - покритото със сняг бойно поле, пише Телеграф.

