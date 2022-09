Анонимните хакнаха най-голямата таксиметрова фирма в Русия

Хакерската групировка “Анонимните” е хакнала най-голямата фирма за такси услуги в Русия. Новината съобщиха самите хакери в своя Twitter профил.

Всички таксиметрови коли са били изпратени на един и същи адрес в центъра на Москва, което предизвикало задръстване и неудобство за гражданите.

От началото на руската инвазия в Украйна "Анонимните" редовно атакуват различни цели в Русия.

#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia 'Yandex Taxi' was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussia pic.twitter.com/6fp1hp0f7r