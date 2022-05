"Анонимните" хакнаха руската спестовна банка Сбербанк

Хакерската група Anonymous е хакнала руската спестовна банка. Това съобщиха хакерите в Twitter.

Колективът Anonymous хакна Сбербанк, най-голямата банка в Русия и Източна Европа.

"Анонимните" поеха отговорност за кибератаката срещу руското приложение "РюТюб"

По-рано този месец Anonymous поеха отговорност за хакването на руската видео услуга RuTube, заявявайки, че услугата никога няма да се възстанови.

