Пример за жестокост: Блинкен и Борел осъдиха руския ракетен удар по гарата в Чаплино

Броят на загиналите при руския ракетен удар по жп гарата в Чаплино в Днепропетровска област достигна 25 души, сред които две деца. Това съобщи Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на канцеларията на украинския президент.

Сред жертивте е 11-годишно момче, което загина под развалините на къща, а друго шестгодишно дете изгоря в кола близо до железопътна гара. Ранени са 31 души, уточни Тимошенко.

Поредната руска атака предизвика широк отзвук сред световните лидери.

Руската армия потвърди, че е нанесла ракетен удар по жп гарата в Чаплино

Ракетният удар по гара, пълна с цивилни граждани в Украйна, се вписва в модела на жестокостите на Русия. Заедно с партньори от цял свят ще продължим да подкрепяме Украйна и да търсим отговорност от руските служители, написа ръководителят на Държавния департамент на САЩ Антъни Блинкен заяви това в Twitter.

Russia’s missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials.