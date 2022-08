Лукашенко в началото на февруари: Започне ли война, Украйна ще бъде превзета за 3-4 дни

В социалните медии излезе интервю с президента на Беларус Александър Лушашенко, дадено на 6 февруари, точно 18 дни преди Русия да нахлуе в Украйна.

Тогава държавният глава на бившата съветска република уверено заявява, че Украйна би могла да бъде превзета за не повече от 3-4 дни.

Лукашенко обсъдил с Путин "планове за атака" на Запада срещу Русия

Днес се навършват 166 дни от началото на руската инвазия, като по-голямата част от бойните действия са съсредоточени в източните и южните части на Украйна, след като Москва изостави първоначалния си план да превземе столицата Киев и да свали от власт президента Володомир Зеленски.

