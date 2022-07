Ирландският премиер от Украйна: Трудно е да се разбере разрушителността и нехуманността на руските атаки

Ирландският премиер Михол Мартин е на посещение в Украйна. Това съобщи в социалната мрежа Туитър.

Мартин посети освободената от руска окупация Бородянка в Киевска област.

Петима души са загинали при руски обстрел на Донецка област в Източна Украйна

„Трудно е да се разбере разрушителността и нехуманността на руските атаки срещу Ирпин, Бородянка и Буча“, пише ирландският премиер.

Той също така добави, че разбира защо е толкова важно украинските жени и деца да стигнат до Ирландия, за да се чувстват сигурни.

It is difficult to comprehend the devastation and inhumanity of Russia's attacks on Irpin, Borodyanka and Bucha.



Clear how important it is for women and children to get to Ireland to escape trauma and brutality. We stand with Ukraine pic.twitter.com/aFcfJLn9SM