Дипломат номер едно на Украйна Дмитро Кулеба разкритикува днес призивите от вчера на френския президент Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на Русия да не бъде унижавана, предаде Франс прес.

Според Кулеба това предложение може само да унижи Франция.

Призивите да се избягва унижаването на Русия могат само да унижат Франция или всяка друга страна. Защото Русия е тази, която се унижава. Ние трябва по-добре да се фокусираме върху начина, по който да поставим Русия на мястото ѝ. Това ще донесе мира и ще спаси живота на хората, написа в Туитър Кулеба.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.