Теориите за Путин: Болен ли е от рак, Паркинсон или е заменен от двойник?

През последните седмици в световното медийно пространство и социалните мрежи витаят слухове за здравословното състояние на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През. Непотвърдени съобщения твърдят, че руският президент има рак или Паркинсон, или пък, че той е оцелял след опит за преврат… дори и че е мъртъв и е заменен от двойник, пише „Гардиън“, цитиран от Би Ти Ви.

Снимките на срещи на Путин с високопоставени съветници се разглеждат в микроскопични детайли: дали е стиснал масата от болка по време на среща с министъра на отбраната Сергей Шойгу в края на април, дали подпухналото му лице е признак на употреба на стероиди, както твърди бившият външен министър на Великобритания Дейвид Оуен.

САЩ: Владимир Путин е болен и опасен

Докато войната в Украйна навлиза в четвъртия си месец, съобщенията сочат, че руският лидер може да е болен. Но това може да се окаже само пожелание за многобройните критици на Путин, които изглеждат готови да приемат конспиративни теории за божествено отмъщение или дворцов преврат за непрестанната му агресия срещу Украйна.

В интервю в неделя външният министър на Русия Сергей Лавров беше принуден да отрече спекулациите, че Путин е болен или умира.

"Президентът Путин се появява на публични места всеки ден. Можете да го гледате по телевизора да четете и слушате негови изяви. Не мисля, че здравомислещите хора могат да видят признаци на някакво заболяване или влошено здраве", заяви той пред френска телевизия.

Лавров добави, че оставя съобщенията за лошото здравословно състояние на Путин на съвестта на тези, които разпространяват подобни слухове".

Лавров: Путин не дава признаци да има каквато и да било заболяване

Видеата от срещите на Путин се следят под лупа

В понеделник Путин разговаря с турския президент Реджеп Ердоган и председателства заседание на неговия Съвет за сигурност. И двете срещи се проведоха дистанционно, тъй като лидерът на Кремъл продължава да бъде изолиран заради коронавирус. Световните лидери, които са се срещнали с Путин, но не са поставени под карантина, са били принудени да седят на дълга маса, на десетки метри от президента.

Миналата седмица шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов заяви, че според него Путин е едновременно сериозно болен и че е оцелял след неотдавнашен опит за преврат, като каза само че предполагаемите нападатели са дошли от Кавказкия регион. "Той има няколко тежки заболявания, едно от които е рак, но не си струва да се надяваме, че Путин ще умре утре ", казва Буданов пред украинското издание "Украинска правда".

US intelligence analysts believe Vladimir Putin is sick with cancer: report https://t.co/NBbSv8my36 pic.twitter.com/z0NULwMGH4