Странни движения на Путин по време на среща отново повдигнаха въпроса за здравето му

Слуховете за здравословното състояние на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През продължават да набират сила на фона на войната в Украйна. През последните месеци се появиха различни информации, че руският президент страда от редица заболявания, всички досега отречени категорично от Кремъл.

По време на срещата си с президента на Таджикистан, Емомали Рахмон, камери заснеха левия крак на Путин, който извършваше необичайни движения. Докато разговаряше с госта си, руският държавен глава почти непрестанно си раздвижваше крака нагоре-надолу, както и коляното си, което привлече вниманието и на президента Рахмон.

New footage of Putin bizarrely twisting his foot - which even causes Tajikistan president to stare at the odd movement - adds further weight to rumours about Vladimir's health

