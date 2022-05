Киев: Русия използва най-мощното неядрено оръжие срещу нас

"Руските военни използват най-мощното неядрено оръжие срещу нас", това заяви съветникът на украинския президент Володимир Зеленски – Михайло Подоляк.

Служителят в администрацията на държавния глава в Киев заяви в Туитър, че въоръжените сили под командването на Москва използват огнеметната система "Солнцепек" ("Слънцепек").

Руски депутат: Решим ли да изпепелим Европа, американците едва ли ще ѝ помогнат

"Някои наши партньори изпитват съмнения дали да ни предоставят оръжия, опасявайки се от ескалация. Каква ескалация!? Руската федерация използва най-мощното неядрено оръжие срещу украинците, което изгаря хората живи. Може би е време да дадем отпор на врага и Украйна да получи реактивни системи за залпов огън", посочи още Подоляк.

