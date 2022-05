Руски депутат: Решим ли да изпепелим Европа, американците едва ли ще ѝ помогнат

Лидерът на руската националистическа партия "Родина" Алексей Журавльов заяви в телевизионно предаване в четвъртък, че ако Русия реши да използва ядрения си арсенал, за да изпепели Европа, американците едва ли ще ѝ се притекат на помощ.

,,В крайна сметка ще бъдете изпепелени, а американците ще кажат "случват се такива неща", смята Журавльов.

Всъщност гневът на руския депутат бе предизвикан от изказване на германския канцлер Олаф Шолц от Световния икономически форум в Давос, който изрази надежда Русия да изгуби войната в Украйна.

Това е просто безумие! Този глупак наистина ли си мисли, че можем да загубим? Ние, които сме ядрена държава?!, попита Журавльов.

Анализатор: Ако Путин нареди ядрена атака, заповедта му няма да бъде изпълнена

По думите му няма как "утре Русия да излезе и да каже, че е допуснала грешка (с войната) и да се изтегли от Крим".

Ако Западът не може да приеме нашите условия за примирие, тогава ние ще го принудим да ги приеме. Шолц би трябвало да е наясно с това. Ако ни принудите да използваме ядрено оръжие, просто няма да имаме друг избор, закани се още лидерът на "Родина".

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn't help Europe if Russia decides to nuke it, there's underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X