В Украйна показаха първия руски войник, който ще бъде съден за военни престъпления

Главната прокуратура на Украйна разпространи снимка на 21-годишния Вадим Шисимарин, обвинен в убийството на 62-годишен цивилен в околностите на град Чупаховка.

Украинският гражданин е бил убит на 28 февруари, докато е карал колелото си в търсене на храна. Мъжът е бил убит с автомат "Калашников" и според обвинението и тайните служби доказателствата в тази насока са "достатъчни".

ООН: Много убийства на цивилни в Украйна носят белезите на военни престъпления

Шисимарин ще бъде съден за извършването на военни престъпление и в случай, че вината му бъде доказана, го грозят между 10 и 15 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

