"Анонимните" поеха отговорност за кибератаката срещу руското приложение "РюТюб"

Хакерската група "Анонимните" пое отговорност за хакването на руското музикално приложение RuTube, което е еквивалент на YouTube. Това завиха "Анонимните" в профила си в Туитър, предават украински медии.

По думите им видео услугата никога няма да се възстанови.

„Близо 75% от базите данни и инфраструктурата на основната версия, 90% от резервното копие и клъстера за възстановяване на база данни бяха силно засегнати“, се казва в доклада.

RuTube беше хакнат на 9 май сутринта.

Хакерската атака възпрепятства излъчването на парада и обръщението на руския президент Владимир Путин.

RuTube обявиха в социалните мрежи, че срещу тях е извършена най-голямата хакерска атака, като обещаха достапът до приложението да бъде възстановен скоро.

В същото време в руските медии се появи информация, че ситуацията е много по-сериозна.

Източник на RuTube каза, че „кодът на сайта е напълно премахнат“ и сега видео услугата е „невъзстановима“.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u