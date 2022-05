"РюТюб", руското съответствие на "ЮТюб", е извън строя заради кибератака

"РюТюб", руското съответствие на "ЮТюб", за втори пореден ден е обект на кибератака, която съвпада по време с честванията на победата над нацистка Германия, предаде Ройтерс.

Сайтът на "РюТюб", който обикновено е препълнен с видеосъдържание, днес е черен с изписан текст с бели букви: "Внимание! На сайта се извършват технически работи. Сайтът беше атакуван. В настоящия момент ситуацията е под контрол. Данните на потребителите са съхранени".

Атаката е започнала вчера, когато руският президент Путин произнесе реч, в която възвелича победата на СССР през Втората световна война и направи паралел със сегашната война с Украйна.

"Всъщност някой е искал да попречи на "РюТюб" да покаже парада за Деня на победата и празничните фойерверки", заявиха администраторите на сайта. Според тях това е най-сериозната кибератака срещу "РюТюб".

YouTube блокира канала на руския парламент

Ройтерс допълва, че от скрийншот на менюто на руска сателитна телевизия личи, че тя е била хакната, за да се появят в него съобщения, касаещи Украйна, като например "Ръцете ви са изцапани с кръв".

От началото на руското нашествие в Украйна уебсайтовете на държавни компании и новинарски медии в Русия редовно биват атакувани от хакери.

В повечето случаи целта е да се представи информация, която е различна от официалната линия на Москва за инвазията, отбелязва Ройтерс и припомня, че Москва нарича тази инвазия "специална военна операция".

https://t.co/n93DDBh3uY is russian clone of https://t.co/E5isXiZQw5 is down and can’t be brought back up. @rutube pic.twitter.com/6Ej2nS2zry