Излязоха първи снимки от потъването на руския крайцер "Москва" в Черно море

Четири дни след потъването му, в социалните мрежи излязоха първите снимки от потъването на руския крайцер "Москва" в Черно море.

От Кремъл продължават да отричат версията на Киев, че плавателният съд е потънал в резултат от нанесени удари с украински ракети. Официални източници от Русия твърдят, че флагманът на руския флот е потънал в резултат от пожар в склада с боеприпаси на борда – обстоятелство, което от САЩ отрекоха.

Флагманът на руската флота потъна в Черно море

Снимките на потъващия крайцер са заснети от екипажа на кораб, притекъл се на помощ на "Москва".

Все още не е оповестена бройката на моряците, загинали при потъването на кораба, макар Русия официално да твърди, че всички на борда са били спасени и жертви няма.

В Севастопол се състоя траурна церемония за прощаване с крайцера "Москва"

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs