Крайцерът "Москва", флагманът на руската флота, потъна в Черно море. Руските сили говорят за пожар и експлозия, украинската страна твърди, че корабът е бил ударен с две ракети "Нептун", пише френският в. "Либерасион", цитиран от БТА.

Сигурното е, че руската страна понесе една от най-големите си материални загуби от началото на нашествието в Украйна. Загубата на 180-метровия кораб с водоизместимост 12 490 тона се случи в момент, в който руската армия се бори да постави под контрол стратегическото пристанище Мариупол и да разшири настъплението си в Южна и Източна Украйна.

!!: Russian warship Moskva has sunk, Russian state news agency TASS reports, citing Ministry of Defense: “During the towing of the cruiser Moskva to the port of destination, the ship lost its stability due to hull damage received during a fire from the detonation of ammunition.” — Jim Sciutto (@jimsciutto) April 14, 2022

Загубата на крайцера "Москва" е повече от символична, отбелязва френският в. "Курие ентернасионал".

Украйна обяви, че с ракети е ударила руския кораб "Москва"

Крайцерът беше популярен сред руските медии, които го наричаха "убиец на самолетоносачи", отбелязва испанският в. "Ел Паис", като посочва, че самото му изпращане в Черно море е било отбелязано в медиите.

BREAKING from Russian Ministry of Defense: Russian cruiser Moskva sank in stormy waters while being towed to Crimea. The sailors were evacuated to other ships — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) April 14, 2022

Без крайцера "Москва" руският флот в Черно море ще бъде много по-уязвим за ракети и дронове, пише британският в. "Телеграф". Флотът не разполага с други съдове със сравнима противовъздушна отбрана, което ще го затрудни при провеждането на операции, аналогични на досегашните. Досега крайцерът осигуряваше противовъздушна защита на други съдове при изпълняването на бойни задачи, включително обстрел на крайбрежието. Русия разполага с други кораби с аналогична противовъздушна отбрана, но не може да ги изпрати в Черно море, след като Турция затвори проливите, подчертава британското издание.

Потъването на "Москва" е най-голямата загуба на военен кораб от потапянето на аржентинския крайцер "Белграно" през 80-те години на миналия век, отбелязва британският в. "Гардиън".

UPDATE: Moskva confirmed sunk



Claims that it sank "because of storm" appear dubious. Conditions in the Black Sea today at 17:00 local time were nowhere near “stormy” with wind speed of 14 knots and wave height of around 1 meter: https://t.co/st7AonScvb pic.twitter.com/0jEqnmJCmO — Naval News (@navalnewscom) April 14, 2022

