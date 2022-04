Украинска депутатка се подигра: Сега "Москва" е част от подводния флот

Украинските власти „тролят“ Русия заради потъването на ракетния крайцер „Москва“ - флагман на руския Черноморски флот, пише Business Insider.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на „тези, които са показали, че руските кораби могат да стигнат само до дъното“.

Министърът на отбраната на Украйна Олексий Резников използва по-подигравателен тон в „Туитър“. „Сега имаме още едно място за гмуркане в Черно море“, написа той.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI