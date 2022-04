Хакери поеха контрола над камерите в Кремъл

От началото на инвазията в Украйна, която започна на 24 февруари, глобалната хакерска група „Анонимните” започна кибервойна с правителството на руския президент Владимир Путин, съобщава, “Гардиън”, цитиран от Нова телевизия.

В последният си опит за саботаж хакерите са успели да получат достъп до камерите от видеонаблюдението вътре в Кремъл.

„Анонимните” публикуваха кадри в социалните мрежи, които твърдят че са от конферентни зали и кабинети на правителството. Според самите хакери от камерите в сградата може да се подслушват и разговори на администрацията.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB