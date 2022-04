"Анонимните" нанесоха удар върху всички 120 хил. руски войници, сражаващи се в Украйна

Хакерската група "Анонимните" заяви, че е публикувала личните данни на всички 120 хил. руски войници, които в момента воюват на територията на Украйна.

От "Анонимните" съобщиха, че през вчерашния ден са филтрирали личните данни на руските военнослужещи в Украйна. По информация на вестник "Сън" става дума за чувствителна информация като ЕГН, имена, адрес и номер на личната карта/паспорт.

Всички войници, които участват в инвазията на Украйна трябва да бъдат предадени на съд за военни престъпления, написаха от хакерската групировка в Туитър.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.