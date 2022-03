Анонимните с нова атака срещу Русия

Хакерската група "Анонимните" продължава със своите акции срещу руското правителство, съобщава "Гардиън".

През последните седмици от групата хакнаха сайтовете на редица руски медии. Сега те започват нова кампания.

Хакнати са били принтери в цялата страна. От там са отпечатани над 100 000 документа. На тях са предоставени указания за това как може да бъде инсталиран браузър, даващ достъп до тъмната мрежа.

Анонимните: Ударихме Централната банка на Русия. Москва отрече

Чрез него могат да се избегнат ограниченията на руското правителство за достъп до чуждестранни сайтове.

Все още не е ясно колко компютри са станали цел на тази атака. Не е ясно и как руското управление действа, за да я спре.

От хакерската група обявиха, че по акцията работят 15 нейни представители.

We have been printing anti-propoganda and tor installation instructions to printers all over #Russia for 2 hours, and printed 100,000+ copies so far. 15 people working on this op as we speak.#OpRussia #OpUkraine #ASS #ASSHAT #OpRedScare #AnonOps pic.twitter.com/szNnalaG0R