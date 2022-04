Кулеба и Шарл Мишел нарекоха убийството в Буча "клане"

Убийството на цивилни в град Буча близо до украинската столица Киев е "нарочно извършено клане", написа в Туитър външният министър на Украйна Дмитро Кулеба. Руснаците целят да елиминират възможно най-много украинци, пише още Кулеба и призовава да бъдат спрени и да бъдат наложени още по-опустошаващи санкции от страните от Г7.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обеща да бъдат наложени още санкции срещу Москва заради "жестокостите", извършени край Киев.

"Шокиран съм от кадрите на жестокост, извършена от руската армия в Киев", написа Мишел в Туитър с хаштаг Клането в Буча.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!