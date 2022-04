Трупове на цивилни са открити в град Буча край Киев, казва украински представител

В град Буча в Киевската област, който отново е под контрола на украинските сили, са открити трупове на цивилни, заяви съветник на украинския президент, предаде ДПА.

Михайло Подоляк написа снощи в "Туитър", че много от тях са убити от руски войници, докато градът е бил окупиран. "Тези хора не са военни. Те нямат оръжия. Те не представляват заплаха. Колко ли още такива неща се случват сега в окупираните територии", казва той.

На снимка, поместена в публикацията му, се вижда човешко тяло на земята с едната ръка вързана зад гърба. Не може да бъде проверена автентичността на фотографията, посочи ДПА.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt