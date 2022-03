Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви, че днес е разговарял с ръководителката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му Украйна очаква да бъде постигнат напредък по молбата ѝ за присъединяване към Европейския съюз през следващите месеци, съобщи Ройтерс, цитирана от Би Ти Ви.

"Имах разговор по същество с председателката на ЕК", написа Зеленски в "Tуитър". "Становище на ЕК относно кандидатурата на Украйна за ЕС ще бъде подготвено в рамките на няколко месеца. Правителството на Украйна и ЕК са инструктирани. Движим се заедно към нашата стратегическа цел".

ДЕН 23 ОТ ВОЙНАТА: Путин: Военните ни полагат всички усилия, за да опазят живота на цивилните украинци

"Украйна няма да се откаже стремежа си да се присъедини към Евросъюза, за да постигне компромис с Русия като част от споразумението за прекратяване на войната", заяви днес заместник-шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога. "Ще бъда категоричен, това е абсолютно неприемливо. Това е наш избор, молбата за членство в ЕС е подадена и сега тя се прилага на практика", заяви Андрий Сибиха. В реч по националната телевизия Сибиха заяви, че преговорите с Русия са в ход, но са трудни".

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.