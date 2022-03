Украинският външен министър призова Запада да подкрепи Украйна, за да предотврати по-голяма война

Украинският външен министър Дмитро Кулеба призова Запада да достави оръжия на Украйна и да наложи още санкции срещу Русия, за да предотврати въвличането на други държави в един по-голям конфликт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна многократно призоваваше съюзниците си да помогнат повече за съпротивата ѝ срещу руската инвазия, която започна на 24 февруари.

Външният министър на Украйна разкритикува Германия за дългогодишната ѝ политика спрямо Русия

Някои западни правителства се страхуват, че подобни действия биха вкарали други страни, включително и членки на НАТО, във войната.

„За тези в чужбина, които се страхуват, че ще бъдат въвлечени в Трета световна война. Украйна се бие успешно. Трябва да ни помогнете да се бием. Снабдете ни с всички възможни оръжия“, написа Кулеба в Туитър.

„Наложете още санкции срещу Русия и я изолирайте напълно. Помогнете на Украйна да принуди Путин да се провали и ще предотвратите по-голяма война“, заявява още Кулеба.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.