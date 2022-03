Украйна каза, че Русия е обстрелвала ракова болница в Николаев

Украински представители обвиниха обвиниха Русия, че е обстрелвала с тежка артилерия южния украински град Николаев и е нанесла щети на онкологична болница и няколко жилищни сгради, предаде Асошиейтед прес.

Главният лекар на болницата Максим Безносенко каза, че по време на обстрела в лечебното заведение са се намирали няколкостотин пациенти, но никой не е ранен.

Сградата е пострадала, има изпочупени прозорци, цитира БТА.

Евакуацията на цивилни в Украйна продължава бавно

Руските сили засилиха атаките си срещу Николаев, разположен на 470 километра южно от Киев, и се опитват да обкръжат града.

