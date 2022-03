Евакуацията на цивилни в Украйна продължава бавно

Евакуацията на цивилни от обсадените градове в Украйна продължава относително бавно, заяви украинският вицепремиер Ирина Верешчук, цитирана от ДПА.

В петък са били евакуирани 3800 души, докато стотици хиляди други хора остават блокирани в южния град Мариупол, който е обграден от руски войници.

Над 1500 души са загинали след обсадата в Мариупол, бомбардират града през половин час

Жителите в градовете Буча, Хостомел и Ворзел (северозападно от киев) имат възможност да напуснат населените места през хуманитарните коридори, каза Верешчук.

Не са извършени никакви евакуации от Мариупол, Изюм и Волновакха.

Междувременно на сателитни кадри, разпространени вчера се вижда, че руските военни части продължават да се разполагат все по-близо до Киев и извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира частната американска компания Maxar Technologies, предаде Ройтерс.

Using multispectral imagery bands on WorldView-2, we can see a bright muzzle flash coming from one of the artillery guns while smoke comes from 5 other guns, evidence they had been recently fired. Satellite imagery is from today, March 11, 2022, at 11:00 a.m. local time. #Ukraine pic.twitter.com/MudIcRzrcY