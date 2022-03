Вой на сирени за въздушна тревога: Атаките на руските сили в Украйна продължават

Вой на сирени за въздушна тревога се чува рано тази сутрин в много украински градове, съобщават местните медии, цитирани от Ройтерс.

Сирените се чуват в столицата Киев, в град Лвов, в Одеса, Харков, Черкаси, както и в град Суми в североизточната част на страната.

Евакуацията на цивилни в Украйна продължава бавно

На спътникови снимки от вчера се вижда, че руските сили се прегрупират на северозапад от Киев, като извършват артилерийски обстрел, докато се приближават към столицата.

Атаките на руските сили в Украйна продължават, написа днес украинската армия във Фейсбук, предаде ДПА. Продължава настъплението към Киев, най-вече около северната част на украинската столица, цитира БТА.

Частната американска спътникова компания Максар (Maxar Technologies) посочи, че на сателитни кадри, разпространени вчера, се вижда, че руските военни части продължават да се разполагат все по-близо до Киев и извършват артилерийски обстрел по жилищни райони, информира Ройтерс.

На кадри се виждат също така дълги колони с автомобили, с които хората се опитват да напуснат Киев, а на други кадри се виждат продължаващи пожари на летище Антонов.

Satellite imagery from today, March 11, 2022, at 11:00 a.m. local time, shows the fires that continue to burn at Antonov International Airport. Using multispectral imagery you can clearly see where the fires are actively burning. #Ukraine pic.twitter.com/jrlnZ570eZ