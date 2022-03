Украинецът, прегазен от руски танк: Ще се присъединя към армията, щом мога да ходя

Мъжът, който на 25-ти февруари оцеля като по чудо, след като бе прегазен от руски танк, разкри плановете си да се присъедини към териториалната отбрана на Украйна веднага щом се възстанови, пише LADbible.

Ужасяващите кадри се появиха в мрежата почти веднага, след като руският президент Путин изпрати войските си през границата с Украйна.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus