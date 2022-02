Шофьор оцеля по чудо, след като руски танк премаза колата му

Клип от ужаса в Украйна разтърси социалните мрежи.

На краткото видео, разпространено от беларуския журналист Франак Виачорка, се забелязва как руски танк, движейки се по пътя, внезапно променя траекторията си, за да смачка умишлено задалия се насреща цивилен автомобил.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus