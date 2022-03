Приключи третият кръг на преговорите между Русия и Украйна

Третият кръг на преговорите между Русия и Украйна е завършил в 19:49 ч., съобщава руското посолство в Беларус.

Представителите на украинската делегация са заявили пред Ройтерс, че е постигнат малък напредък по отношение на хуманитарните коридори.

Това потвърди и съветникът на украинския президент и представител на Киев на преговорите Михайло Подоляк в Туитър.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI