Започна трети кръг на преговорите между Русия и Украйна

Делегациите на Русия и Украйна започнаха трети кръг на преговорите в Беловежска пуща в близост до границата с Полша, съобщава руското посолство в Беларус, цитирано от БТВ.

Михайло Подоляк, съветникът на украинския президент Володимир Зеленски, обяви в Туитър, че съставът на делегациите не е променен.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc