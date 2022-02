Русия е готова за разговори на високо равнище с Украйна

Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През заяви, че Русия е готова да проведе разговори на високо равнище с Украйна, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

Китайското правителство подкрепя постигането на споразумение между Русия и Украйна чрез преговори. Си Дзинпин и Путин обмениха мнения за ситуацията в Украйна, пише ТАСС.

ДЕН 2 - Зеленски е отведен в таен бункер, докато руските войски се приближават към Киев

Още от вчера украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога призова двете страни да седнат на масата за преговори. Днес той се обърна директно към Путин, като подчерта, че това е начинът да спрат да умират хора из цяла Украйна. На това руският външен министър Сергей Лавров отговори, че преговори ще има чак след края на военната операция на Москва.

Руският президент описа историческия контекст на украинския въпрос и позицията на Русия по отношение на специалните военни операции в източната част на страната, като заяви, че Съединените щати и НАТО отдавна пренебрегват легитимните опасения на Русия за сигурността.

Той добави и че те многократно не изпълняват ангажиментите си и продължават да прокарват военни операции на изток, което е предизвикателство за стратегическата цел на Русия.

China's Xi Jinping Speaks To Putin, Calls For "Negotiation" With Ukraine https://t.co/UfH5rukQyl pic.twitter.com/iymfy0KLAQ