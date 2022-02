ДЕН 2 - Войната в Украйна: Всички бойни действия в реално време

Войната ден 2. Русия нападна Украйна, жертвите вече са над 137 само от украинска страна. Киев е под ракетен обстрел.

Novini.bg следи атаките в развитие:

Териториалната отбрана на Украйна: Блокирайте руската военна техника по улиците на селищата, където живеете!

11:47 - Руското военно министерство отрича да е нанасяло ракетни удари по Киев.

11:42 - Ракета в центъра на Харков

11:40 - Колона на руските ВДВ край Киев

11:28 - Разбит танк и убит руски военен.

11:23 - Въздушен удар в Чернигов.

Взривен мост в посока Киев

11:18 - В Горловка двама учители загинаха след артилерийски обстрел от украинска страна.

11:13 - На покривите на медицински заведения в Одеса са поставени бели платна с червен кръст.

11:12- Ракетен удар срещу военното поделение Ушомир край Коростен в Житомирска област.

11:08- Стрелба близо до правителствения квартал в Киев.

10:56 - Ракетна атака на летище Виница.

Huge explosion seen in sky over Ukraine's capital Kyiv https://t.co/VZJk9cQdkn