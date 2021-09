Обстрелваха колата на близък сътрудник на Зеленски, президентът обеща силен отговор

Колата на близък сътрудник на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога е била подложена на обстрел днес, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Около 10 ч. местно време край село Лесники в района на Киев е бил открит огън по автомобила, в който е бил първият помощник на президента Серхий Шефир. Ранен е бил шофьорът. Самият Шефир е невредим.

10 куршума са поразили автомобила. Заради инцидента е започнала спецоперация и се издирват лицата, открили огън по колата, поясни украинското министерство на вътрешните работи.

"Нападението срещу мен е целяло да сплаши ръководството на Украйна", коментира Серхий Шефир, първият помощник на украинския президент Володимир Зеленски.

"Покушението е било извършено с цел сплашване на висшия ешелон на властта", заяви Шефир на съвместен брифинг с вътрешния министър Денис Монастирски. "Мисля, че това няма да уплаши президента", добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски обеща "силен отговор" след опита за убийство на негов съветник, нападение, което смята за насочено срещу усилията за реформиране на Украйна.

"Отговорът ще е силен", заяви Зеленски във видеоклип, записан в Ню Йорк, където той участва в Общото събрание на ООН. Той подчертава, че не знае кой е поръчал изстрелите срещу първия му съветник Серхий Шефир. Зеленски казва, че стрелбата по колата на негов приятел, като "поздрав" към него, е проява на слабост, но отговорът ще е силен.

Той обещава да продължи борбата си срещу престъпността и срещу влиятелните финансови групировки и уверява, че станалото няма да повлияе на силата на неговия екип.

Според украинския президент нападението може да е било организирано от вътрешни или външни сили.

Лидерът на политическата партия на Зеленски "Слуга на народа" Олександър Корниенко, каза, че участието на Русия в нападението също не трябва да бъде изключвано.

"Руска следа не трябва да бъде напълно изключвана. Знаем умението им да организират терористични атаки в различни държави, каза Корниенко пред журналисти.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че предположенията за руско участие са много далече от истината.

"Те нямат нищо общо с действителността", посочи Песков.

Говорителят каза още, че опитите покушението срещу Шефир да бъде свързано с руска следа могат да бъдат обяснени с "прекалено екзалтирано емоционално състояние".

