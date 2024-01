Прерязаха краката на статуя на капитан Кук

Поставена преди 100 години статуя на капитан Джеймс Кук е била прерязана, а паметник на кралица Виктория е бил покрит с червена боя в австралийския град Мелбърн в навечерието на Деня на Австралия в знак на протест срещу британското колониално господство, предаде Би Би Си, цитирани от БНР.

Денят на Австралия се отбелязва на 26 януари, когато е годишнината от пристигането през 1788 година на първия британски флот в залива на Сидни и началото на колониалната ера.

Полицията в Мелбърн съобщи, че разследва вандалския акт, извършен през нощта. Извършителите са написали „Колонията ще падне“ на постамента на статуята на капитан Кук. Статуята е била прерязана в зоната на глезените.

The Captain Cook statue at St Kilda has been sawn off overnight. @3AW693 pic.twitter.com/Y56MdZkd49