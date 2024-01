21-годишна депутатка от Нова Зеландия изпълни ритуала Хака в пленарната зала

21-годишната депутатка от Нова Зеландия Хана Раухити-Маипи-Кларк стана сензация в социалните мрежи, след като изпълни древния войнствен танц Хака, известен като „ревът на войната“, в пленарната зала.

Най-младият народен представител в страната от последните 170 години изпълни танца, с който искаше да покаже на своите избиратели, че е „готова да умре за тях“, но също така и да живее за тях, отбелязва местният в-к „New Zealand Herald“.

Тя също така отправи апел към маорските деца да не се срамуват от майчиния си език и „да прегърнат своята уникалност“.

Hana-Rawhiti Maipi-Clarke



New Zealand’s Youngest MP (21), representing Te Pāti Māori



Reminds me of Kantarapic.twitter.com/zlT1iYLyHI