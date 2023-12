Ето къде вече посрещнаха 2024-та година

Жителите на тихоокеанския остров Киритимати (о-в Рождество), на който живеят около 5000 души, посрещнаха първи в света новата 2024 г. с фойерверки и партита на открито в южната част на Тихия океан.

Киритимати, най-големият остров на тихоокеанската островна държава Кирибати, е първият населен остров, на който започва всяка нова година.

Жителите на островите от архипелага Чатъм, който е част от територията на Нова Зеландия, също отбелязаха новата 2024 г. минути по-късно. На островите, разположени на около 800 км източно от Южния остров на Нова Зеландия, живеят около 700 души.

Светът се готви да посрещне новата 2024 година

Първият голям международен център, който ще посрещне Новата година след това ще бъде най-големият новозеландски град Окланд.

Happy New Year: It's already 2024 in Kiritimati



As you read this, it's already 'Happy New Year' in Kiritimati.



Nigeria will join other countries across the world to say goodbye to 2023 and welcome the New Year 2024. The trepidation with which Nigerians look to 2024 should not… pic.twitter.com/rKBIEUDipq