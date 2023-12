2-годишно момиченце загуби живота си заради гълъб.

Детето се заразило с много рядък вирус, пренасян от птицата, но лекарите не са установили как точно то е пипнало псевдочумата, разнасяна от гълъбите, или т.нар. „Нюкясълска болест“.

Смята се, че малкото дете, родом от Австралия, е петата човешка жертва на нюкясълската болест. Според специалистите то се е заразило чрез докосване на гълъбови изпражнения или течности, пише Mail online.

Щамът на вируса причинява редица смъртоносни симптоми като изкривяване на вратовете при птиците, пише Телеграф.

