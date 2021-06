Торнадо взе жертва близо до Монреал

Торнадо е взело жертва в Маскуш, на няколко десетки километра северно от канадския град Монреал. Това обяви снощи министърката на обществената сигурност на провинция Квебек, предаде Франс прес.

В Маскуш имаше екстремно метеорологично явление. За съжаление беше потвърдена смъртта на един човек, написа в "Туитър" Женевиев Гилбо.

Правителствените ни екипи са мобилизирани на място, за да се притекат на помощ на жертвите и да подкрепят местните власти, добави министър Гилбо.

Торнадото освен това рани леко двама души и засегна около 50 сгради, според данните, огласени рано тази сутрин от говорителката на градските власти Мариса Кюрсио.

Преминаването на торнадото късно снощи е заснето във видеоклипове, които станаха много популярни в социалните мрежи.

редупреждението за опасност от силни бури остава в сила до второ нареждане, затова кметът на Маскуш прикани 50-те хиляди жители да са внимателни.

Канадските метеоролози бяха предупредили за опасните бури.

