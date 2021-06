Паяци покриха австралийски щат с огромни паяжини

След проливните дъждове, обхванали австралийския щат Виктория, причинили сериозни наводнения, последва ново бедствие. Паяците, които обикновено живеят на земята, са започнали да бягат от наводненията и да се придвижват на по-голяма височина, предаде БТА.

За целта те тъкат гигантски паяжини, които много приличат на кувертюри за легла.

Паяци нападнаха Австралия

Огромните паяжини вече могат да се видят на много места в щата Виктория. Те покриват трева, храсти, дървета, пътни знаци и различни конструкции.

В района на Джипсланд внушителна паяжина се простира на повече от километър край пътя. Местни жители споделят, че гледката на гигантските паяжини, изплетени от милиони паяци, им се струва по-скоро красива, отколкото плашеща.

Специалистите обясняват, че паяците обикновено тъкат по-малки мрежи, но сега са принудени да се приспособят към суровите условия. Експертите успокояват, че паяците не представляват заплаха за хората.

