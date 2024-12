Турист, изгубил се в планината преди 5 седмици, бе открит жив

Мъж е открит жив, след като в продължение на 5 седмици е бил в неизвестност. Сам Бенастик оцелява в планините на Британска Колумбия, където нощните температури падат до минус -20 градуса.

На 7 октомври мъжът тръгнал за 10-дневно къмпингуване и риболов. Той бил добре подготвен – носел вълнена шапка и ръкавици, брадвичка и „много фъстъчено масло".

На 17 октомври Сам обаче не се връща у дома и притесненията на семейството му нарастват през следващите дни и са организирани издирвателни акции.

Повече от месец след тръгването си от дома мъжът е открит на отдалечен път и е отведен в болница с измръзване, изтощение и вдишване на дим, съобщава БТВ.

Турист оцеля след падане от 120-метров каньон

Нa 29 ноември Сам Бенастик е изписан от лечебното заведение.

Каква е историята на мъжа?

Той взел назаем колата на майка си, като планирал да измине около 80 километра, за да лови арктически липан.

Бенастик се е чувствал малко „апатичен" след завръщането си от продължително пътуване в Европа и усещал, че има нужда от приключение.

Заедно с болничното лечение приключението му продължило повече от 50 дни. Мъжът се оплаква, че дори не е хванал и една риба.

Провинциалният парк „Редфърн-Кейли", в който отишъл Сам, е отдалечен район на повече от 1000 км северно от Ванкувър. Там има изящна природа със скалисти планини, която обаче заплашва посетителите си с непредсказуемо време, вълци, мечки, липса на питейна вода и никакво телекомуникационно покритие.

Според Асоциацията за търсене и спасяване на Британската Колумбия, повече от 120 доброволци са участвали в усилията за намиране на Бенастик с моторни превозни средства и самолети в огромния парк.

„Това е невероятна среда и климат за оцеляване. Неговото изживяване е чудо, поздравявам го за това, че е толкова корав човек", коментира Тимбър Бигфут, мениджър и част от Prophet River First Nation.

Kанадската конна полиция също е участвала в издирването, но не е споделила много подробности за случая, тъй като няма криминален елемент.

Мъжът е е лагерувал за 10 до 15 дни, преди да се „премести надолу по долината и да построи лагер и подслон в изсъхнало корито на рекичка".

Плановете на Сам Бенастик са се объркали, когато трябвало да се опита да се отдалечи от няколко вълка.

Мъжът е намерен от геодезисти, които маркирали дървета около потенциални места за кладенци. Те видели някой да върви надолу към тях.

Останали изненадани, защото въпреки че са виждали много АТВ-та и моторни шейни в района, това не било място за туристи.

„Сам е човек, който познава гората, и е страстен рибар. Не знам цялата история, но съм сигурна, че ще бъде невероятна", казва бабата на мъжа.

Sam Benastick, 20, has been found alive after spending 50 days lost in the Rocky Mountains in #RedfernKeilyPark, #BritishColumbia, #Canada



Benastick was reported missing on October 19 after not returning from a 10-day fishing & hiking trip



Two workers spotted Benastick walking… pic.twitter.com/Vdb8OimuS4