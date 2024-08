Шестима възрастни и две бебета починаха след експлозия във Венецуела

Най-малко 8 души, сред които и 2 бебета, загубиха живота си след газова експлозия във Венецуела. Къщата, в която се е случил инцидентът, се е срутила върху тях.

Двадесет и двама души са били спасени от развалините и откарани в болници, съобщи губернаторът на щата Миранда Хектор Родригес в "Екс".

"За съжаление, осем души загинаха, сред тях и две бебета", обясни губернаторът.

Според медиите във Венецуела жертвите са били общо 11, съобщава БТА.

At least 8 killed including small children and several injured after gas #explosion in #Caracas #Venezuela neighborhood @YvetteT51 @Telemundo51 https://t.co/UAtKt5lxSk pic.twitter.com/S7b8njO5LA