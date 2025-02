Светът потъна в скръб: Почина легендарна певица

Мексиканската музикална легенда Пакита ла дел Барио, известна с мощния си глас, почина в дома си във Веракрус на 77-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Новината за смъртта ѝ бе обявена в официалните ѝ профили в социалните мрежи и потвърдена от нейни представители пред Асошиейтед прес. Столицата на щата Веракрус скърби за загубата на емблематичната певица, която в последно време имаше редица здравословни проблеми.

„С дълбока болка и тъга потвърждаваме кончината на нашата любима Пакита ла дел Барио в дома ѝ във Веракрус“, се казва в изявлението. „Тя беше уникален и неповторим артист, който ще остави незаличима следа в сърцата на всички, които я познаваха и се наслаждаваха на музиката ѝ“.

Родена като Франсиска Виверос Барадас, певицата завладява публиката с песни за разбити сърца, сред които са Rata de dos patas и Tres veces te engane.

Двукратно номинирана за „Грами“, Пакита ла дел Барио получава признание от цялата индустрия, включително наградата на "Билборд" за цялостно творчество през 2021 г., която ѝ беше връчена от пуерториканската суперзвезда Бед Бъни.

RIP Paquita la del Barrio, the feminist icon from Mexico who sang what others were afraid to say. pic.twitter.com/MJFcypLV3g