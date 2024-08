Намериха черните кутии след самолетната катастрофа в Бразилия

В Бразилия е обявен тридневен траур след самолетната катастрофа, при която загинаха 61 души - пътници и екипаж. При разбиването на машината няма пострадали хора на земята.

Самолетът е в експлоатация от 2010 година и е бил в изправност, заявиха от компанията оператор на летателния апарат, съобщава БНТ. В ход е разследване, което да установи причините за тежкия инцидент.

Aerial view of the wreckage of the airplane that crashed with 61 people on board in Vinhedo, Brazil. Photos by AFP.



